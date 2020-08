Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Beschuldigter kann nur einen umgeschriebenen marokkanischen Führerschein aushändigen.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 17.08.2020, gegen 19:20 Uhr, wurde ein 34-Jähriger aus dem Raum Landau in der Pfalz in der Branchweilerhofstraße in Neustadt an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Verlangen konnte der Fahrzeugführer lediglich einen italienischen Führerschein, welcher allerdings aus Marokko umgeschrieben wurde, aushändigen. Der junge Mann wurde darauf hingewiesen, dass er seinen marokkanischen Führerschein hätte in einen deutschen Führerschein umschreiben lassen müssen, da er seit 2016 lückenlos in Deutschland gemeldet ist. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

