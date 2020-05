Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gespuckt und geschlagen

Meinerzhagen (ots)

Weil er von der Eisenbahnbrücke Am Stadion heraus auf die Straße spuckte, bekam ein 13-Jähriger am Donnerstagabend massiven Ärger. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund spuckte er auf die Straße und traf einen weißen Mercedes. Als der Fahrer anhielt und nach oben schrie, flüchteten die Jungs und liefen über die Gleise in Richtung GWK. Plötzlich sahen sie sich von hinten und vorne von zwei Männern umzingelt. Der 13-Jährige entschuldigte sich zwar und wischte seine Spucke ab, bekam aber einen Schlag gegen die Brust. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen einer Körperverletzung gegen den Unbekannten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell