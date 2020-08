Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am späten Montagabend, den 17.08.2020, gegen 21:45 Uhr, wurde ein 51-Jähriger Neustadter mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm können im Rahmen der Kontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung erkannt werden. Auf Vorhalt gibt er an regelmäßig Cannabis zu konsumieren, letztmalig am Vortag. Der Fahrzeugführer wurde zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Fahrzeugschlüssel wurden, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vorbeugend sichergestellt.

