Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - nach Frontalzusammenstoß 3 Personen leicht verletzt

Unna (ots)

Am 07.08.2020 (Fr.), gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 31jähriger Fahrzeugführer aus Unna den Afferder Weg in Unna und beabsichtigte nach rechts in die Kornstraße einzubiegen. Hierbei geriet er mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein, sodaß er anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Fahrzeug einer 47jährigen Fahrzeugführerin aus Unna zusammenstieß. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer sowie eine 21jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch angeforderte Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

