Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Schwerte (ots)

Am 07.08.2020 (Fr.), gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 52jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund die Letmather Straße in Fahrtrichtung Letmathe. Als der vor ihm fahrende 36jährige Fahrzeugführer aus Iserlohn verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 52jähriger Dortmunder zu spät, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall verletzten sich die 44 und 27 Jahre alten Mitfahrer des 36jährigen Iserlohners leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell