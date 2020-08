Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand - Fabrikationshallen brennen in voller Ausdehnung

Unna (ots)

Am 07.08.2020 (Fr.), gegen 23.25 Uhr, wurden Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei über ein Brandgeschehen auf der Dortmunder Straße in Unna-Massen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass Gebäudeteile der dortigen Autolackererei und eines kunststoffverarbeitenden Betriebes in voller Ausdehnung brannten. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere umliegende Gebäude verhindert werden. Allerdings konnte sie nicht verhindern, dass noch eine Holzblockhütte nieder brannte. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden des 08.08.2020 an. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern zur Zeit noch an.

