Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 9 Straftaten in 13 Tagen: 29-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (05.08.2020) in Unna einen 29-jährigen Unnaer festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, zwischen dem 24. Juli und dem 05. August 2020, also innerhalb von 13 Tagen, neun Straftaten begangen zu haben - unter anderem wegen Diebstahls und besonders schweren Fall des Diebstahls.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 29-Jährige noch am Tag seiner Festnahme einem Richter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell