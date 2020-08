Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand einer Tennishalle im Kurpark: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Unna (ots)

Eine Tennishalle im Kurpark an der Luisenstraße ist in der Nacht zu Donnerstag (06.08.2020) bis auf das Grundgerüst niedergebrannt. Bis in die Morgenstunden war die Feuerwehr, die gegen 23.30 Uhr alarmiert wurde, mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle gemeinsam mit einem Brandsachverständigen in den vergangenen Stunden untersucht. Nach ersten Feststellungen ist von Brandstiftung auszugehen.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 oder 921-0.

übermittelt durch news aktuell