Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Kradunfall mit einer schwer verletzten Person

Goslar (ots)

Am Donnerstag, dem 25.06.2020, befährt gegen 10.55 Uhr ein 22jähriger aus Mistorf ( Landkreis Rostock in Meck.Pom. ) mit seinem Krad Honda die Bundesstraße 4 aus Richtung Hohegeiß kommend, in Richtung Braunlage. In einer Linkskurve zwischen dem Kesselberg und dem Parkplatz Petersilienwasser, verbremst sich der Kradfahrer und kommt dadurch zu Fall. Hierdurch wird der Fahrer schwer verletzt und muss mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. An seinem Krad Honda entsteht Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

i.A. Richter,POK

