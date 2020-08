Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden

Grünstadt, Obersülzer Straße - 18.08.2020, 21:20 Uhr (ots)

Ein 24-jähriger aus Bockenheim fuhr mit seinem PKW auf der Obersülzer Straße Richtung Stadtmitte. Hierbei durchbrach er die beleuchteten Warnbaken einer Baustellenabsperrung und kollidierte mit einem Baufahrzeug. Beim Aufprall wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden am PKW (Totalschaden, ca. 15.000EUR), sowie geringer Sachschaden am Bagger. Die Feuerwehr musste verständigt werden, weil am PKW Betriebsstoffe ausliefen. Die Obersülzer Straße musste für 1,5 Stunden gesperrt werden.

