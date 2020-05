Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter entwenden Bargeld aus Fleischerei

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Nettlingen (web) - In der Nacht von Freitag den 15.05. auf Samstag den 16.05.2020 sind im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 05:15 Uhr derzeit unbekannte Täter in die Fleischerei in Nettlingen, in der Straße "Landwehr" eingebrochen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei verschafften sich die Täter Zutritt über einen seitlichen Gebäudezugang. Dort wurden gezielt der Verkaufsraum, sowie das Büro aufgesucht. Bei der Tat wurde insgesamt ein Geldbetrag von knapp 1700,- Euro entwendet. Da der Tatort unmittelbar an der B 444 liegt, erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen die Beobachtungen in Bezug auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Umstände gemacht haben. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt Hinweise unter der Telefonnumer 05063/901-0 entgegen.

