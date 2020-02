POL-WOB: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden - 2 PKW nicht mehr fahrbereit

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, OT Wendschott, Große Riehe/Birkenbusch 21.02.2020, 08.20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro kam es am Freitagvormittag im Wolfsburger Ortsteil Wendschott.

Hier wollte um 08.20 Uhr der Fahrer eines VW Golf Plus aus der Straße Birkenbusch nach rechts in die Straße Große Riehe abbiegen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 32 Jahre alte Wolfsburger dabei jedoch auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden VW Sharan. Dieser wurde von einer 46-jährigen Frau aus Gifhorn geführt. Dabei war die Wucht des Aufpralls so groß, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden. Weiterhin wurde der Sharan gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Fiat geschleudert, der dabei ebenfalls beschädigt wurde.

Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Sowohl der Golf Plus, als auch der Sharan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro, sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister.

