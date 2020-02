Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu aufgebrochenem Pkw

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schlesierweg 19./20.02.20

In der Nacht zum Donnerstag wurde aus einem VW Bus im Stadtteil Laagberg ein Radio-Navigations-Gerät entwendet. Zusätzlich stellte der Besitzer diverse Kratzer an seinem Fahrzeug fest, so das ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand. Die in gelb lackierte Caravelle habe über Nacht auf einem Parkplatz eines Wohnblocks im Schlesierweg nahe der Mecklenburger Straße gestanden, so ein Beamter. Um 09.30 Uhr wurde die Tat bemerkt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell