Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Vereinsheim

Haßloch (ots)

Der TSV Haßloch (67454 Haßloch, Siegfried-Perrey-Straße 1) war das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.-19. August 2020). Mit einem Stein zerstörten sie eine Fensterscheibe, öffneten den Flügel und drangen in die Räumlichkeiten ein. Aus einer Geldkassette wurden nach derzeitigen Schätzungen ca. 400.- EUR entwendet. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

