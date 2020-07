Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Bochumer bei Unfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am 07.07. gegen 15:00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Bochumer mit einem Kipplaster ein Feld Am Wasserturm, um dort Mutterboden abzuladen. Beim Abladevorgang kippte der Lkw aufgrund der Hanglage auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrzeugführer, der sich während des Abladens im Führerhaus des Lkw befand, wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

