Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Drei Pkw-Aufbrüche im Schwelmer Innenstadtbereich

Schwelm (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 06. auf den 07.07. brachen unbekannte Täter in drei Pkw ein, die am Westfalendamm sowie in der Grothestraße am Fahrbahnrand geparkt standen. Bei zwei Fahrzeugen schlugen sie eine Scheibe ein, bei einem überwanden sie das KeylessGoSystem. Sie entfernten gewaltsam die fest verbauten Bordcomputer mit Navigationsgeräten. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

