Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - 15-Jähriger unter Drogen auf Roller

Sprockhövel (ots)

Am 07.07. kurz nach Mitternacht überprüften Polizeibeamte an der Kreuzung Wittener Straße / Hoppe einen 15-jährigen Rollerfahrer und seinen 16-jährigen Sozius. Beide waren nach eigenen Angaben unterwegs, um an einer nahe gelegenen Tankstelle Essen und Getränke zu kaufen. Der 15-jährige war nicht im Besitz einer Prüfbescheinigung, weiterhin gab er auf Nachfrage an, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Im Beisein eines Berechtigten wurden ihm zwei Blutproben entnommen, eine Anzeige wurde gefertigt.

