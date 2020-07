Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Absolut fahruntüchtig auf dem Rad

Hattingen (ots)

Am 04.07. gegen 02:30 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung einen Radfahrer, der am stehenden Steifenwagen vorbei trotz rot zeigender Ampeln in recht unsicherer Fahrweise die Fahrbahn der Martin-Luther-Straße überquerte. Bei der folgenden Kontrolle wurde eine deutliche Alkoholisierung bei dem 21-jährigen Hattinger festgestellt, weiterhin ergab sich ein Verdacht auf Drogenkonsum. Auf der Polizeiwache wurden Blutproben entnommen, eine Anzeige wurde gefertigt.

