Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Versuchter Geschäftseinbruch

Wetter (ots)

In der Zeit vom 04. bis zum 06.07. versuchten unbekannte Täter, durch Manipulation an der Eingangstür in einen Lebensmitteldiscount in der Schöntaler Straße zu gelangen. Dies misslang jedoch, sie verließen die Örtlichkeit nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute.

