Polizei Dortmund

POL-DO: Auto geraubt - Tatverdächtiger wollte zu seiner Freundin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0694 Ein Mann hat in der Nacht zu Montag, 6.Juli, einer Frau das Auto geraubt, um damit zu seiner Freundin zu fahren.

Nach ersten Ermittlungen ging der Tatverdächtige an der Kreuzung Alter Hellweg / Borussiastraße auf ein Auto zu, dessen Fahrerin an der dortigen roten Ampel verkehrsbedingt wartete. Er riss die Tür auf und zog die 30-Jährige aus dem Auto. Dann flüchtete er mit dem Wagen in Richtung Westen.

Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung das gestohlene Auto an der Kreuzung Westermannstraße / Westricher Straße anhalten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er gab bei einer ersten Einlassung an, dass er zu seiner Freundin nach Eving wollte. Einen Führerschein habe er nicht.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Durch den diensthabenden Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten den polizeilich einschlägig bekannten 36-Jährigen in das Polizeigewahrsam.

Er soll am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 30-Jährige erlitt durch die Tat einen Schock.

