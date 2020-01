Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: rabiater Rennradfahrer

Kirrweiler (ots)

Schläge drohte ein Rennradfahrer in Kirrweiler einem Autofahrer an, weil dieser seiner Meinung nach nicht schnell genug die Marktstraße in Richtung Venningen entlangfuhr. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 16:20 Uhr. Der Radfahrer hätte ein rosa-schwarzes Trikot getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323/955-0 mit der Polizeiinspektion in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

