Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung des Polizeipräsidium Westhessens - Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgabe

Wiesbaden (ots)

Polizeieinsatz nach Schussabgabe, Wiesbaden, Biebrich, Didierstraße, Am Schlosspark, Sonntag, 29.03.2020, 18:45

(jn)Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich kommt es derzeit nach einer Schussabgabe am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz. Seitdem wurden mehrere Personen festgenommen, die möglicherweise im Zusammenhang mit diesem Ereignis stehen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen. Bis dato steht auch noch nicht fest, ob jemand verletzt wurde. Neben zahlreichen Polizeibeamten kommt auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz.

Um etwa 18:45 Uhr gingen bei der Polizei in Wiesbaden Meldungen darüber ein, dass es soeben im Bereich der Didierstraße / Am Schlosspark zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. In diesem Verlauf soll eine bislang unbekannte Person auch Schüsse auf mindestens ein Fahrzeug abgegeben haben. Derzeit liegen der Polizei trotz umfangreich geführter polizeilicher Maßnahmen keine Erkenntnisse zu möglichen Verletzungen oder potentiellen Geschädigten vor. Bislang konnten sieben Personen festgenommen sowie eine Schusswaffe und mehrere Fahrzeuge sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an und werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei geführt.

