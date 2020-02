Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte erbeuten Jacke

Ein 14-Jähriger soll am Dienstagabend von drei Unbekannten ausgeraubt worden sein.

Der 14-Jährige lief gegen 18.30 Uhr in der Ulmergasse in Richtung Theater. Dort soll er von drei Unbekannten angesprochen worden sein. Die forderten von ihm seine Jacke. Er weigerte sich diese herauszugeben. Unvermittelt erhielt er wohl von einem der Unbekannten mehrere Schläge ins Gesicht. Daraufhin zog er seine Jacke aus und übergab diese den Tätern. Danach ging er weiter. Erst am nächsten Tag informierten Angehörige die Polizei, nachdem der 15-Jährige ihnen von dem Vorfall erzählte. Die drei Unbekannten sollen etwa 15 bis 18 Jahre alt gewesen und etwa 180 bis 190cm groß gewesen sein. Sie waren dunkel bekleidet. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Unbekannten.

