Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath/Viersen/Anrath: Tageswohnungseinbrecher scheitern

Grefrath/Viersen/Anrath (ots)

Am gestrigen Montag wurden der Polizei drei versuchte Wohnungseinbrüche angezeigt. Am Montag, zwischen 16.00 und 16.30 Uhr, hebelten Unbekannte an der Terrassentür eines Reihenhauses auf der Straße 'Zum alten Sportplatz' in Grefrath. Die Tür hielt stand, die Einbrecher kamen nicht ins Haus. Zwischen 01.00 und 16:00 Uhr versuchten Unbekannte ebenfalls am Montag, sich über eine Gartentür Zugang zu einem Haus auf der Straße 'An den Schwarzen Pfählen' in Viersen zu verschaffen. Auch hier gelang es den Einbrechern nicht, ins Haus zu gelangen. Im Zeitraum zwischen dem 07.12., 12.00 Uhr, und dem 14.12.2019, 12.30 Uhr, hebelten Unbekannte an einem Fenster eines Einfamilienhauses auf der Huiskensstraße in Willich-Anrath. Auch hier blieb es beim Versuch. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise in allen Fällen auf Tatverdächtige über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (1510)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell