Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Entgegenkommenden Radfahrer übersehen - leicht verletzt

Grefrath-Mülhausen (ots)

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Grefrath auf dem Wefersweg in Richtung Oedt. In einer Kurve übersah er vermutlich auf Grund der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der ebenfalls 61 Jahre alte Radfahrer aus Kempen fiel hin und wurde verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1508)

