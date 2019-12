Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßliches Tötungsdelikt in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1428

Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am heutigen Freitagmorgen (6.12.) wurde eine 53-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung in Lünen-Süd aufgefunden. Es haben sich in dem Zusammenhang Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben.

Ihr 21-jähriger Sohn stellte sich bei der Polizei in Neumünster (Schleswig-Holstein) und konnte dort festgenommen werden.

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernahm die Ermittlungen. Diese dauern an.

