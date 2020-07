Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Lkw flüchtet nach Unfall

Ennepetal (ots)

Am 06.07. gegen 18:15 Uhr befuhr ein Lkw die Kölner Straße in Richtung Schwelm. Auf Höhe der Hausnummer 252 touchiert er mit seinem Auflieger die offen stehende Fahrertür eines haltenden Pkw sowie den linken Außenspiegel eines geparkt stehenden Pkw. Am Auflieger rissen durch den Unfall zwei Haltegurte ab, die auf der Fahrbahn liegen blieben. Der Fahrer des Lkw setzte die Fahrt ohne Anzuhalten fort. Eingesetzte Polizisten nahme eine Anzeige auf, Ermittlungen zum Fahrer des Lkw laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

