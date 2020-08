Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radarkontrollen

Meckenheim/Haßloch (ots)

Zwei Stunden überwachte die Polizei Haßloch am Dienstagmittag (18. August 2020, 13-15 Uhr) die Geschwindigkeit in der Rödersheimer Straße in Meckenheim. Von 71 gemessenen Fahrzeuge war elf zu schnell. Der Höchstwert lag bei 68 km/h (Zulässig: 50 km/h). Ein weiterer Autofahrer wurde beim Telefonieren erwischt. Ihn erwartet ein Bußgeld von 100,--EUR und ein Punkt in Flensburg. In der Haßlocher Kirchgasse fuhren am gleichen Tag (16:25 - 17:05 Uhr) 43 Fahrzeuge durch die Messstelle. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurde hier nicht überschritten. Zwei Fahrer wurden allerdings ohne Gurt angehalten und mit 30 EUR verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





