Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Dieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (04.07.2020) einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft in der Klett-Passage gestohlen und den Mitarbeiter bedroht und gestoßen zu haben. Der 33 Jahre alte Mitarbeiter des Imbisslokals bemerkte den 23 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 20.30 Uhr, als dieser zwei Getränkedosen an sich nahm und das Geschäft verlassen wollte. Der 33-Jährige sprach den 23-Jährigen daraufhin an, weswegen dieser ihn erst bedrohte, dann wegstieß und anschließend flüchtete. In der Nähe befindliche Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Das Diebesgut und ein Messer befanden sich in seinem mitgeführten Rucksack. Der 23 Jahre alte gambische Tatverdächtige wurde im Laufe des Sonntags (05.07.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

