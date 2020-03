Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrüger hebt Bargeld mit geklauter EC-Karte ab - Fotofahndung - Wer kennt den Mann?

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am 23. Januar 2020 gegen 13.30 Uhr kaufte eine 83-jährige Seniorin in einem Lebensmittelgeschäft auf der Rüttenscheider Straße ein. Ein unbekannter Mann machte sie darauf aufmerksam, dass ihr Einkaufsroller umgefallen sei. Zunächst machte die Frau sich darüber keine Gedanken. Einige Zeit später stellte sie fest, dass ihre lilafarbene Geldbörse samt Inhalt aus einem Fach des Einkaufsrollers entwendet wurde. Nach dem Diebstahl machte sich die 83-Jährige auf dem Weg zu ihrer Bankfiliale, um die gestohlenen EC-Karten sperren zu lassen. Dabei erhielt sie die Information, dass ein mutmaßlicher Betrüger bereits mehrfach unmittelbar nach dem Diebstahl versucht hat an einem Bankautomaten, ebenfalls auf der Rüttenscheider Straße, Geld abzuheben. Die Polizei veranlasste die Sicherstellung der Videoaufzeichnung der Bankfiliale. Mit diesem Foto sucht der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nun nach der Identität des Mannes. Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Wer weiß wo dieser sich zurzeit befindet. Hinweise werden unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /JH I:Pressestelle_P O L I Z E I_ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNGENBetrug2020

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell