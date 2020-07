Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (02.07.2020) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 22.00 Uhr auf dem Martin-Mayer-Steg. Bei seiner Durchsuchung fanden sie über 200 Gramm Marihuana. In seiner Wohnung entdeckten die Beamten weiteres Rauschgift, darunter etwa 950 Gramm Amphetamin und eine Kleinmenge Kokain, außerdem beschlagnahmten sie mehre Mobiltelefone. Der Tatverdächtige wurde am Freitag (03.07.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell