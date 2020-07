Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestohlenes Fahrrad im Internet wiedergefunden

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (05.07.2020) eine 21 Jahre alte Frau und ihren 20-jährigen mutmaßlichen Komplizen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, ein Fahrrad gestohlen und im Anschluss wieder verkauft zu haben. Eine 23-jährige Frau bemerkte am Samstag gegen 12.00 Uhr, dass ihr Fahrrad, das sie in der Tannenstraße abgestellt hatte, gestohlen worden war. Auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckte sie ihr Fahrrad wieder. In Absprache mit alarmierten Polizeibeamten, machte sie einen Kauftermin aus. Die Beamten nahmen daraufhin die beiden Tatverdächtigen gegen 18.00 Uhr in einem Innenhof an der Mörikestraße fest. Bei den richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten bei der 21-Jährigen vier weitere, mutmaßlich gestohlene, Fahrräder und Tatmittel. Die Polizisten machten zwei Fahrradbesitzer bereits ausfindig. Die Ermittlungen zu den weiteren Eigentümern dauern an. Auch ob die Tatverdächtigen weitere Fahrraddiebstähle begangen haben sollen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten setzten die beiden mutmaßlichen Diebe nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen auf freien Fuß.

