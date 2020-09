Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 01.09.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto kommt von der Fahrbahn ab; Schaden 300 Euro

Am Montagmorgen ist ein 24-jähriger Autofahrer aus Weißenborn von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt, als er gegen 09.30 Uhr die Bundesstraße B 27 von Oetmannshausen in Richtung Hoheneiche befuhr. Der jungen Mann geriet im Bereich einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich in den Büschen des seitlichen Grünstreifens. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zu weiteren Schäden kam es nicht.

48-jähriger Autofahrer streift geparkten Pkw; Schaden 300 Euro

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Bad Karlshafen beschädigte am Montag beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug in der Luisenstraße von Eschwege. Der Mann war gegen 11.30 Uhr von der Boyneburger Straße in Richtung Wolfsgraben unterwegs, als er das am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht stehende Auto eines 68-Jährigen aus Neuried im Bereich des linken Außenspiegels touchierte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 150 Euro an den Außenspiegeln.

40-jährige Frau durch Hundebiss verletzt; Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Weil ein 61-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf ihre Hunde ohne Leine spazieren führte und einer der frei laufenden Hunde eine Fahrradfahrerin gebissen hat, muss die Frau sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Vorfall geschah am Samstag am Ortsrand von Orferode. Die 40-Jährige war dort mit einem Fahrrad unterwegs, als ihr die 61-Jährige mit ihren drei Hunden begegnete. Ein Hund sei dann auf die Fahrradfahrerin zugelaufen und habe der Frau dann in den linken Unterschenkel gezwickt, ohne dass die Hundehalterin auf ihren Hund einwirken konnte. Die 40-Jährige, die durch den Biss ein Hämatom und schmerzhafte Druckstellen erlitt, brachte den Vorfall dann zur Anzeige.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Ein geringfügiger Sachschaden entstand Montagmorgen gegen 04.45 Uhr am Auto eines 25-Jährigen aus Sontra, als der Mann auf der Kreisstraße K 28 zwischen Sontra und Lindenau mit einem Hasen kollidierte.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 05.50 Uhr auf der Kreisstraße K 28 zwischen Ulfen und Sontra. Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau hatte auf der Strecke einen dachs erfasst, der dadurch verendete. Am Auto der jungen Frau entstand ein Schaden von 200 Euro.

Am Montagmittag um kurz nach 13.00 Uhr erfasste ein 55-jähriger Autofahrer aus Holzminden ein Reh auf der B 400, kurz nachdem der Mann von der Autobahn A 4 bei Wommen abgefahren war und in Richtung Sontra fuhr. Das Tier verschwand nach der Kollision im Wald, zum Schaden am Auto ist derzeit noch nichts bekannt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung auf Schulgelände; Unbekannte beschädigen Schranke; Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei von Hessisch Lichtenau hat am Montag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem Unbekannte die Schranke an der Zufahrt zur Valentin-Traudt-Schule in Großalmerode in der Straße Jonasbach beschädigt haben. In der Zeit zwischen Sonntagabend 22.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr waren die unbekannten Täter am Werk und verbogen gewaltsam den Schrankenarm. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

