POL-ESW: Pressemeldung 31.08.2020

Unbekannte stehlen Fahrradanhänger; Schaden 260 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Samstagabend, 20.00 Uhr und Sonntagmittag, 12.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Fahrradanhängers in Meißner-Weidenhausen. Die unbekannten Täter entwendeten den Anhänger von einem Privatgrundstück in der Straße Am Kirchberg. Der Fahrradanhänger, bei dem es sich um einen Eigenbau aus braunen Siebdruckplatten handelt, hat einen Stehlwert von etwa 260 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben ein älteres, gebrauchtes Herrenrad mit einem Restwert von 60 Euro entwendet. Die Tatzeit soll zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 02.50 Uhr liegen. Bei dem Rad, zu dem keine Marke bekannt ist, handelt es sich um ein älteres Herrenrad mit der Felgengröße von 26 Zoll. Das Fahrrad verfügt über einen lilafarbenen Rahmen und einen schwarzen Lenker, an dem sich ein auffallend giftgrünes Schloss befand. Das Rad stand zur Tatzeit in der Mangelgasse in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Brand einer Gartenhütte; Schaden 2500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag hat die Polizei in Eschwege eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen, nachdem Unbekannte eine Gartenhütte zwischen Eschwege und Niederdünzebach in der Gemarkung Vor dem Weinberg in Brand gesetzt haben. Der Brand muss nach Angaben des Besitzers am Sonntag in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr verursacht worden sein. Durch den Brand an der Holzhütte entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro, zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr von Niederdünzebach ausgerückt. Hinweise nimmt in der Sache die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Wie erst jetzt angezeigt wurde, sind Unbekannte bereits in der Zeit zwischen Sonntag, 23.08.2020, 15.00 Uhr und vergangenem Sonntag, 30.08.2020, 11.00 Uhr in ein ehemaliges, leerstehendes Wohnhaus in Hessisch Lichtenau in der Straße Am Lohwasser eingebrochen. Die Täter gelangten in das frei stehende, z.T. schon zerfallene, Wohngebäude, indem sie auf der Gebäuderückseite die Fensterscheibe einer Kellertür einschlugen. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05652/9393-0 entgegen.

Sachbeschädigung durch Brand; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt derzeit u.a. in einem Fall von Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte in der Witzenhäuser Straße von Velmeden ein Hinweisschild an der Eingangstür an der Evangelischen Kirche in Brand gesetzt haben. Dadurch entstand ein Schaden an der Eingangstür in Höhe von 200 Euro. Die Tat wurde am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr entdeckt. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05652/9393-0 entgegen.

Unfallflucht; Tatzeit und Örtlichkeit nicht näher bekannt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat offenbar das Auto einer 44-Jährigen aus Hessisch Lichtenau beschädigt. Festgestellt die Frau den Schaden an ihrem schwarzen Pkw Kia am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr. Die Beschädigungen befanden sich hinten rechts im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Zur genauen Unfallörtlichkeit und auch dem Tatzeitraum ist nichts näher bekannt, da die Frau ihr Fahrzeug im Laufe des Wochenendes auf den Parkplätzen verschiedener Lebensmittelmärkte, u.a. von ALDI, Rossmann und EDEKA geparkt hatte. Zudem war das Auto noch in der Straße Heiligenhof abgestellt. Sämtliche Örtlichkeiten kommen daher als Unfallort in Frage. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05652/9393-0 entgegen.

Brennender Pkw

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Pkw auf der Kreisstraße K 51 zwischen Weißenbach und Naturpark Hoher Meissner ausrücken. Das Fahrzeug, das vermutlich aufgrund einer technischen Ursache in Brand geraten war, brannte trotz Einsatz der Feuerwehr letztlich vollständig aus. Die Insassen konnten sich vor Brandausbruch rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass niemand verletzt wurde. Das ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde später abgeschleppt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

