Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw mit Hänger beschädigt und geflüchtet

Bebra (ots)

Am 29.06.20, 22.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Zur Biberkampfbahn" von der Kassler Straße kommend in Richtung Sportplatz. Im Bereich der Straße zur Biberkampfbahn parkte ein Pkw mit Anhänger aus Bebra. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer kam aus ungeklärter Ursache gegen das linke Rad des Anhängers und schob diesen auf den Pkw. Dabei entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Der Verursacher stieg an der Unfallstelle kurz aus und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter 06623-937-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

