POL-ESW: Pressemeldung 02.09.2020

Eschwege (ots)

Diebe klauen Strauchtomaten; Schaden 60 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat in den vergangenen Tagen eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Angezeigt wurde seitens einer 72-jährigen Eschwegerin der Diebstahl von insgesamt 75 Strauchtomaten aus dem Kleingartengelände "Im Löfflersgrund" in Eschwege. Die Diebe haben offenbar die Zaunumfriedung des Kleingartenvereins überstiegen und sind dann in einer Gartenparzelle hinsichtlich der Tomaten fündig geworden. Die Täter nahmen sich insgesamt etwa 25 Tomatensträucher vor und befreiten die Gewächse verbotswidrig von den daran befindlichen Fleischtomaten. Den Stehlwert beziffert die Polizei auf ca. 60 Euro. Die Tat soll sich bereits zwischen Donnerstag (20.08.2020) 18.00 Uhr und Freitag (21.08.2020) 18.45 Uhr zugetragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Schule; Stehlschaden 3000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind vermutlich im Laufe der Sommerferien in die Hirschbergschule in Rommerode eingebrochen und haben aus dem Schulgebäude mehrere Werkzeuge und elektrische Gerätschaften entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro, die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau haben am Montag eine Anzeige aufgenommen, nachdem die Schulleitung der Hirschbergschule den Diebstahl mehrerer, elektronischer, Geräte festgestellt hatte. Im Zeitraum zwischen dem 06. Juli (13.00 Uhr) und dem 10. August (08.00 Uhr), in welchem Renovierungsarbeiten in der Schule stattfanden, waren die unbekannten Diebe offenbar in dem Schulgebäude zu Gange. Die Täter stahlen aus den Werkräumen der Schule u.a. -4- Bohrmaschinen, -3-Schleifmaschinen, diverses weiteres Werkzeug (Säge, Heißklebepistole, Zange) sowie eine Leiter. Außerdem ließen die Täter mehrere Küchenutensilien sowie zwei Nähmaschinen aus anderen Klassenzimmern mitgehen. Der Stehlschaden wird auf insgesamt 3000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

69-jähriger Autofahrer übersieht bevorrechtigte 32-Jährige in ihrem Auto

Am Montagnachmittag übersah gegen 15.00 Uhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen eine bevorrechtigte Autofahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der 69-Jährige befuhr die Bahnhofstraße/ L 3238 aus Richtung Gertenbach kommend und übersah dann beim Einbiegen nach links auf die Bundesstraße B 80 in Richtung Witzenhausen eine 32-jährige Witzenhäuserin, die bevorrechtigt die B 80 aus Hann. Münden kommend befuhr und dann nach links auf die Bahnhofstraße/L 3238 einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Lkw streift Pkw; Schaden 1500 Euro

Ein 58-Jähriger aus Bornhagen befuhr am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr mit einem Lkw die Landesstraße L 3123 aus Richtung B 27 kommend in Richtung Niedergandern. Nach dem Durchfahren einer Unterführung kollidierte der Lkw-Fahrer mit einem in der Gegenrichtung befindlichen, vor der Unterführung verkehrsbedingt wartenden, Pkw eines 26-Jährigen aus Friedland. Offenbar geriet der Lkw nach der Unterführung zu weit nach links und streifte den Pkw mit seinem hinteren, linken Rad. An dem Lkw selbst entstand dabei offenbar kein Schaden, am Auto des 26-Jährigen entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von 1500 Euro.

