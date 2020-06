Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Wermelskirchen (ots)

Von einer Baustelle in Neuenhaus stahlen Unbekannte Werkzeug.

An dem Rohbau auf der Baustelle in der Straße Neuenhaus wurde von einem Zeugen am Sonntag (21.06.) gegen 21:15 Uhr ein fremder Mann gesehen. Der war sofort geflüchtet, als er den Zeugen bemerkte. Ein Mitarbeiter des Unternehmens stellte am Montagmorgen (22.06.) gegen 09:45 Uhr fest, dass ein Einbrecher das Kellerfenster aufgebrochen und aus dem Dachgeschoss Werkzeug gestohlen hat.

In diesem Zusammenhang sucht nun die Polizei nach dem Fremden. Er soll südländisch gewirkt haben. Er war klein, dünn und trug einen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

