POL-RBK: Burscheid - Aufbruchsspuren am Fotogeschäft

Unbekannte haben versucht, die Türen eines Fotogeschäftes in der Burscheider Innenstadt aufzubrechen.

Das in der Hauptstraße gelegene Fotogeschäft hat einen Haupteingang und eine Hintertür. Gestern Mittag (22.06.) musste der Besitzer des Ladenlokals gegen 12:30 Uhr feststellen, dass an beiden Türen versucht wurde, einzubrechen. Hebelspuren, die deutlich erkennbar sind, waren am Samstag (20.06.) gegen 13:00 Uhr beim Verlassen des Geschäftes noch nicht da.

Da die Täter an beiden Türen scheiterten und ohne Beute flüchteten, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

