Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Wohnungseinbrecher am Vormittag aktiv

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (22.06.), zwischen 09:30 Uhr und 11:10 Uhr, waren Einbrecher in Tente aktiv.

Die Inhaberin einer Hochparterre hatte ihre Wohnung für weniger als zwei Stunden für einen Spaziergang mit ihren Hunden verlassen. In diesem Zeitraum brachen Unbekannte ein Fenster auf und durchwühlten in der Wohnung sämtliche Schränke. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurde eine Armbanduhr sowie eine Gedenkmünze entwendet, die zusammen einen Wert im unteren dreistelligen Bereich haben. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell