Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung Schwerin

Schwerin (ots)

Am 28.09.2019 gegen 12:40 Uhr ereignete sich auf der Umgehungsstraße Schwerin zwischen den Abfahrten Neumühle und Görries ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aufgrund eines technischen Defektes auf dem rechten Fahrstreifen liegengebliebener Pkw VW wurde durch einen nachfolgenden Pkw VW übersehen, woraufhin dieser auf den stehenden Pkw auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw in die Schutzplanke geschleudert. Die beiden 80- und 82-jährigen Insassen im liegengebliebenen Pkw wurden mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die 32-jährige Fahrerin des auffahrenden Pkw wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 70.000 EUR. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen kam es auf der Umgehungsstraße zwischen Neumühle und Görries zu einer Vollsperrung. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. Jens Köster Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Polizeihauptrevier Schwerin

