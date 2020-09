Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigung an Bushaltestelle ++ Fünf Personen bei Unfall schwer verletzt ++ Kind bei Unfall leicht verletzt ++ Auto nach Unfall abgeschleppt ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Worpswede. Zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Scheiben der Bushaltestelle in der Mevenstedter Straße im Bereich der Einmündung zur Schlußdorfer Straße. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04792-956790 bei der Polizeistation Worpswede zu melden.

Fünf Personen bei Unfall schwer verletzt

Schwanewede. Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am Montagmittag auf der Landesstraße 149. Ein 55 Jahre alter Autofahrer war auf der Straße "Langenberg" in Richtung Bremen unterwegs, als er an der Kreuzung Klippenei/Kerkhop anhielt, um einen aus Richtung Meyenburg kommenden Rettungswagen passieren zu lassen. Dies erkannte eine 59 Jahre alte Autofahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen nicht und fuhr auf den Wagen des 55-Jährigen auf. Der 55 Jahre alte Mann sowie seine ebenfalls 55-jährige Mitfahrerin werden schwer verletzt. Die 59 Jahre alte Frau und ihre Mitfahrerinnen im Alter von 65 und 30 Jahren werden ebenfalls schwer verletzt. Alle Personen werden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Außerdem wurden sie abgeschleppt. Neben der Polizei und den Rettungskräften war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto in der Straße "Zur Wienbeck" wurde am Montagnachmittag ein Kind leicht verletzt. Im Bereich "Zur Wienbeck" Ecke "Wienbeckbrücke" kollidierte eine 56 Jahre alte Autofahrerin mit dem von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Unfall zwischen zwei Autos kam es am Montagnachmittag in der Osterholzer Straße. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin war auf der Osterholzer Straße in Richtung Bördestraße unterwegs, als sie an einem Zebrastreifen im Bereich der Einmündung "Am Kleinbahnhof" anhielt. Eine hinter ihr fahrende 60-Jährige bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem Auto. Hierdurch wurde die 60 Jahre alte Frau leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-Jährige Mitfahrerin der 44 Jahre alten Frau wurde ebenfalls leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Der Wagen der älteren Frau wurde zudem abgeschleppt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lilienthal. Zeugen sucht die Polizeistation Lilienthal nach einer Unfallflucht am Montag zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr. Das blaue Auto des Geschädigten war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Hauptstraße geparkt. Die Apotheke befindet sich neben einem Sanitätshaus nahe der Einmündung zu den Straßen "Kaffeepad" und "Im Bruch". Als der Geschädigte zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er im linken Bereich einen Schaden fest. Dieser beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die verursachende Person ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-465660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell