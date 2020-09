Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brennender Holzstapel ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Zwei Fahrzeuge nach Unfall abgeschleppt

Landkreis Osterholz (ots)

Brennender Holzstapel

Hambergen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagvormittag ein Stapel Brennholz in einem kleinen Waldstück in der Straße "Neuenkrug" in Brand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Worpswede. Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag gegen 12 Uhr in der Osterholzer Straße. Eine bislang unbekannte Person war mit einem dunklen Kombi in einer Fahrzeugkolonne auf der Kreisstraße 11 in Richtung Bremen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte die Person zum Überholen der vorausfahrenden Fahrzeuge an und übersah hierbei einen entgegenkommenden 65-jährigen Autofahrer. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel und die unbekannte Person setzte ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen oder Hinweise zu dem dunklen Kombi geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04792-956790 bei der Polizeistation Worpswede zu melden.

Zwei Fahrzeuge nach Unfall abgeschleppt

Ritterhude. Zu einem Unfall kam es am Sonntagnachmittag im Bereich der Einmündung Bergstraße/Ihlpohler Heerstraße. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin bog von der Bergstraße nach rechts in die Ihlpohler Heerstraße ab und kollidierte hierbei mit einer von links kommenden 21-Jährigen. Die beiden Frauen blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 8000 Euro und die Wagen wurden abgeschleppt.

