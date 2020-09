Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Falsche Polizisten erkannt ++ Kollision mit Baum ++ Seitlicher Zusammenstoß

Landkreis Verden (ots)

Falsche Polizisten erkannt

Verden/Dörverden. Anrufe von falschen Polizeibeamten wurden am Sonntagabend in Verden und Dörverden registriert. In beiden Fällen wurde die Betrugsmasche jedoch erkannt und es entstand kein finanzieller Schaden. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet.

Beim Betrugsphänomen "falsche Polizeibeamte" geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus. Sie fragen anschließend unter einem Vorwand beispielsweise nach vorhandenen Vermögenswerten oder der persönlichen Lebenssituation. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe selbstständig zu beenden und keine Angaben zu den eigenen finanziellen Verhältnissen zu machen. Außerdem ruft die Polizei niemals selbst unter der Nummer "110" an.

Weitere Präventionstipps stellt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hier zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Kollision mit Baum

Kirchlinteln. Zu einem Unfall kam es am Sonntagvormittag in der Schafwinkeler Landstraße. Ein 83 Jahre alter Autofahrer war auf der Landesstraße 171 in Richtung Visselhövede unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Hierdurch wird der Mann leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Seitlicher Zusammenstoß

Ottersberg/A1. Zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Auto kam es in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 1. Der 29 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges war auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Münster unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Posthausen nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen geriet. Der Sattelauflieger kollidierte daraufhin mit einer auf dem Beschleunigungsstreifen fahrenden 60-Jährigen. Die Frau blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro und sie wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell