Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Samstag, 05.09.2020

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Schwanewede - Bereits am Dienstag wurde in Schwanewede, vermutlich mittels eines Luftgewehres, auf einen Kater geschossen. Nachweislich wurde das Tier drei Mal getroffen und erlag daraufhin den Verletzungen. Die Polizeistation Schwanewede hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrt unter Alkoholbeeinflussung Osterholz-Scharmbeck - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen VW Polo auf der Myhler Straße in Osterholz-Scharmbeck. Bei der Kontrolle des 50-jährigen Fahrzeugführers konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,72 Promille. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Pkw-Aufbrüche Dörverden. - Ein obdachloser 30-jähriger Mann schlägt in den frühen Morgenstunden, 04.00 Uhr, am Samstag auf dem Parkplatz die Scheiben von zwei Personenkraftwagen ein. Dabei wird er durch die von einem Zeugen alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Verden auf frischer Tat betroffen und vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung und Einbruchsdiebstahl ermittelt.

Verkehrsunfall Verden. - Am Freitag, 16.30 h, beabsichtigte ein 23-jähriger Mann aus Verden mit seinem Audi A4 nach der Eisenbahnunterführung nach links in die Tiefgarage des E-Centers einzufahren. Dabei übersah er aus unbekannter Ursache ein ihm entgegenkommenden BMW M6, der von einem 38 Jahre alten Mann aus Verden geführt wurde. Es kam zum Unfall. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeugführer blieben zum Glück unverletzt.

