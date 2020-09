Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerpunktkontrollen zur Maskentragepflicht an Haltestellen und Bussen auch in den Landkreisen Verden und Osterholz

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Landkreis Verden/Landkreis Osterholz. Unter dem Titel "Sicher im ÖPNV: Wir tragen Maske in Bus und Bahn" hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Mittwoch landkreisweite Kontrollen durchgeführt. Hierbei sollten die Bürgerinnen und Bürger vor allem für die Notwendigkeit des Abstandhaltens und des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung sensibilisiert werden.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 137 Beanstandungen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen und an den entsprechenden Haltestellen festgestellt. Auffällig war, dass die Masken vor allem im Bereich der Haltestellen nicht getragen wurden, in den Bussen hingegen schon. Hierzu äußerten viele Personen, dass ihnen die Tragepflicht an den Haltestellen und in den Bahnhöfen bisher nicht bekannt war. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben die Bürgerinnen und Bürger deshalb über die aktuellen Regelungen aufgeklärt und sind hierbei auf viel Verständnis gestoßen. Eine Ahndung ist am Mittwoch zwar nicht erfolgt, die Polizei appelliert jedoch an die Bevölkerung, die Maskenpflicht weiterhin sorgsam zu beachten, um zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern sowie Mitarbeiterinnen im öffentlichen Nahverkehr beizutragen. Weitere Kontrollen werden auch zukünftig stattfinden.

Im Bereich der Stadt Achim wurden 25 Beanstandungen festgestellt, in Verden waren es 82 und im Landkreis Osterholz wurden 30 Beanstandungen registriert.

