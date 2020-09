POL-VER: Nachtragsmeldung für den Bereich Verden - Unfall auf Kreuzung

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden. Zu einem Unfall zwischen zwei Autos kam es am Mittwochvormittag gegen 09:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Johanniswall/Lindhooper Straße. Ein 19 Jahre alter Autofahrer bog aus Richtung Kreisel kommend vom Johannsiwall nach links in die Lindhooper Straße ab. Hierbei kollidierte er mit einem auf dem Johanniswall in Richtung Kreisel fahrenden 64-jährigen Autofahrer. Die Beifahrerin des 19-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

