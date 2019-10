Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Ahlerstedt und Oldendorf, Ford Fiesta am Buxtehuder Bahnhof entwendet

Stade (ots)

1. Einbrecher in Ahlerstedt und Oldendorf

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Freitag zwischen 06:50 h und 14:30 h in Ahlerstedt in der Stader Straße nach dem Aufhebeln eines Küchenfensters an der Gebäuderückseite in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und haben diese durchsucht.

Der oder die Einbrecher konnten dabei einen Möbeltresor erbeuten und mitnehmen . Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 014164-909590.

Zwischen Donnerstag, den 17.10., 00 h und Montag, den 21.10., 00:40 h sind unbekannte Täter in Oldendorf im Ginsterweg auf das Gelände eines dortigen Wohnhauses gelangt und haben eine Kellerfensterscheibe eingeschlagen. So anschließend in das Gebäude eingestiegen, wurde das ganze Haus durchwühlt und mindestens zwei Fernseher und der Kühlschrank entwendet.

Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-7879.

2. Ford Fiesta am Buxtehuder Bahnhof entwendet

Am Freitag wurde in Buxtehude am dortigen Bahnhof in der Straße "Am Kleinbahnhof'" ein geparktes Auto von bisher unbekannten Autodieben geknackt und entwendet.

Der schwarze Ford Fiesta hat das Kennzeichen BRV-PH 95 und stellt einen Wert von ca. 25.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

