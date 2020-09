Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigung an Auto ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Sachbeschädigung an Auto

Schwanewede. Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es am Montag in Schwanewede. Zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte einen schwarzen SUV, der im Waldweg abgestellt war. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Schülerinnen und Schüler oder andere Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04209-918650 bei der Polizeistation Schwanewede zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ritterhude. Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im Bereich der Einmündung Oslebshauser Landstraße/Ritterhuder Heerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr eine bislang unbekannte Person die dortige Verkehrsinsel und verursachte einen Zusammenstoß mit einem Verkehrsschild. Dieses wurde durch die Kollision aus der Verankerung gerissen. Im Anschluss entfernte sich die unbekannte Person mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04292-811740 bei der Polizeistation Ritterhude zu melden.

