Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Drei Personen nach Auseinandersetzung verletzt

Achim (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Chemnitzer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Familien in Streit. Im weiteren Verlauf kam es neben verbalen dann auch zu körperlichen Auseinandersetzungen von Einzelpersonen. Hierbei wurden verschiedene Gegenstände eingesetzt. Die Polizei trennte die Parteien vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt und durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Das Polizeikommissariat Achim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

