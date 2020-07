Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand in Uchte, Auf dem Kaltenhagen

Nienburg (ots)

UCHTE (jah) - Am Montag, 13.07.2020, kam gegen 15 Uhr in 31600 Uchte, Auf dem Kaltenhagen 29, zu einem Schadenfeuer in einem von drei Personen bewohnten Zweifamilienhaus. Bei dem Brand verstarb eine männliche Person und das Wohnhaus wurde komplett zerstört.

Noch am gestrigen Tag untersuchten Brandermittler der PI Nienburg/Schaumburg mittels Brandmittelspürhund und Gutachtern des Institutes für Schadenverhütung und Schadenforschung das niedergebrannte Gebäude nach weiteren Indizien, um die Brandentstehung rekonstruieren zu können.

Trotz der Tatsache, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Spuren ausgewertet sind und abschließende Ermittlungsergebnisse nicht vorliegen, sind Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, also eine vorsätzliche Begehungstat, bislang nicht gegeben. Trotzdem ermittelt die Polizei weiter in alle Richtungen.

Ob es sich bei dem Leichnam um einen 58-jährigen Mieter handelt, der bis dato als vermisst gilt, ist ungeklärt. Eine für den morgigen Tag angesetzte Obduktion in dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf soll Aufschluss über die Todesursache, aber auch über die Identität des Toten bringen.

Der Brand ist vermutlich in der Wohnung des Verstorbenen im Erdgeschoss ausgebrochen und war von dort auf das gesamte Wohnhaus übergegangen. Der Schaden kann durch die Polizei lediglich geschätzt werden, wird aber ca. 150.000 EUR betragen. Das Haus ist unbewohnbar und wurde durch einen Fachberater des THW aus Achim als potenziell einsturzgefährdet eingestuft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell